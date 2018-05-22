В Женеве открылась 21-я Всемирная ассамблея здравоохранения 

Женева, 21 мая /Синьхуа/ — 21-я Всемирная ассамблея здравоохранения начала работу сегодня в Женеве /Швейцария/.
На ассамблее был обнародован амбициозный план, согласно которому в ближайшие 5 лет предполагается значительно увеличить количество мирового населения, получающего качественную медицинскую помощь и живущего здоровой жизнью.
Женева, 21 мая /Синьхуа/ — 21-я Всемирная ассамблея здравоохранения начала работу сегодня в Женеве /Швейцария/.
На ассамблее был обнародован амбициозный план, согласно которому в ближайшие 5 лет предполагается значительно увеличить количество мирового населения, получающего качественную медицинскую помощь и живущего здоровой жизнью.
Женева, 21 мая /Синьхуа/ — 21-я Всемирная ассамблея здравоохранения начала работу сегодня в Женеве /Швейцария/.
На ассамблее был обнародован амбициозный план, согласно которому в ближайшие 5 лет предполагается значительно увеличить количество мирового населения, получающего качественную медицинскую помощь и живущего здоровой жизнью.
Женева, 21 мая /Синьхуа/ — 21-я Всемирная ассамблея здравоохранения начала работу сегодня в Женеве /Швейцария/.
На ассамблее был обнародован амбициозный план, согласно которому в ближайшие 5 лет предполагается значительно увеличить количество мирового населения, получающего качественную медицинскую помощь и живущего здоровой жизнью.
Женева, 21 мая /Синьхуа/ — 21-я Всемирная ассамблея здравоохранения начала работу сегодня в Женеве /Швейцария/.
На ассамблее был обнародован амбициозный план, согласно которому в ближайшие 5 лет предполагается значительно увеличить количество мирового населения, получающего качественную медицинскую помощь и живущего здоровой жизнью.