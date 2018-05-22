В Барнауле горячая вода залила одну из улиц

Во вторник, 22 мая, район Жилплощадки, а именно пересечение улиц Калинина — Сизова, в буквальном смысле ушел под воду. Горячая вода разлилась по дороге, где едут автомобили и общественный транспорт. В связи с этим на месте ЧП образовалась гигантская пробка. Так, скорость движения автотранспорта не превышает 3 км/ч. Очевидцы происшествия в паблике «Барнаул 22» сетуют на то, что видимость в данном месте практически нулевая.

Как выяснилось, причиной горячего душа стала коммунальная авария на теплосетях. На данный момент работники коммунальных служб перекрыли воду и ликвидируют последствия аварии.

Напомним, что это уже не первый подобный инцидент в столице Алтайского края. В частности несколько дней назад потоки воды из прорыва трубы сбили с ног пенсионерку. К счастью старушка не пострадала, а лишь сильно промокла и испугалась.

Фото: pixabay.com.