Мытье улиц Ижевска, запрет алкоголя с кофеином и успех второго «Дэдпула»: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро вторника, 22 мая. Корреспонденты информагентства «Сусанин» начинают день с обзора самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Лей, не жалей:

В Ижевске в ночь на вторник началось мытье улиц со специальным шампунем. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Рабочие привели в порядок улицы Советскую, Коммунаров, Лихвинцева, Наговицына.

«Работы по мойке улиц центрального квадрата будут производиться в течение трех дней», — отмечают городские власти.

Легковой и грузовой автомобиль столкнулись в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Авария произошла накануне, 21 мая. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

Запрещенные добавки:

В России могут запретить добавлять в алкогольные напитки кофеин, настойки и экстракты из рогов оленей, женьшень и ещё 13 растений. Как пишет Life, такой проект подготовил Роспотребнадзор

Дело в том, что вещества, вошедшие в список, явлюятся тонизирующими, то есть могут превратить алкоголь в энергетик. Среди них содержащие кофеин: чай, кофе, гуарана, мате. Также панты марала и оленя, вытяжки из них и растения, которые дают соответствующий эффект: элеутерококк, родиола, аралия, женьшень, китайский лимонник и так далее. Запрет будет распространяться на слабоалкогольные напитки (содержащие менее 15% спирта).

При этом производство такого алкоголя разрешено для экспорта за пределы страны.

Лидеры по мату:

Пермь возглавила рейтинг городов, жители которых чаще всего ругаются матом. В тройку лидеров вошли также Воронеж и Иванова, сообщают Вести.

Специалисты маркетингового агентства Zoom Market спрашивали гооржан, ругаются ли они матом, как часто и использовали ли сегодня нецензурную брань.

В первую десятку помимо тройки лидеров вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк. Москва оказалась на 19-м месте, Петербург — на 23-м.

Успех «Дэдпула»:

Сиквел «Дэдпула» возглавил российский прокат по итогам выходных. Как пишет Газета, безумный супергерой взял в премьерные выходные 721,4 млн рублей и вытеснил коллег по «марвеловскому» цеху — третьих «Мстителей» — на вторую строчку.