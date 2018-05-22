На Серафимы Дерябиной трамваи встали в пробку

На улице Серафимы Дерябиной скопилась трамвайная пробка. Как сообщают Е1.RU читатели, на остановку приехали полицейские и скорая помощь.

— В ЕТТУ нам объяснили, что произошло падение в салоне, — рассказала Е1.RU читательница Ольга.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Транспорт», на перекрёстке Волгоградской и Серафимы Дерябиной скопилось десять трамваев.

В полиции обещали прокомментировать ситуацию позже.

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