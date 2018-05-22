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На Серафимы Дерябиной трамваи встали в пробку
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На Серафимы Дерябиной трамваи встали в пробку 

e1.ru 9 часов назад
Фото: e1.ru
На улице Серафимы Дерябиной скопилась трамвайная пробка. Как сообщают Е1.RU читатели, на остановку приехали полицейские и скорая помощь.
— В ЕТТУ нам объяснили, что произошло падение в салоне, — рассказала Е1.RU читательница Ольга.
Судя по данным сервиса «Яндекс. Транспорт», на перекрёстке Волгоградской и Серафимы Дерябиной скопилось десять трамваев.
В полиции обещали прокомментировать ситуацию позже.
Если вы стали свидетелем этого или другого происшествия, присылайте фото и видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34-555-34.
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