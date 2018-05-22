Финансирование медпомощи на Крайнем Севере могут «отвязать» от количества пациентов

Организация и нормативы финансирования медпомощи на Крайнем Севере могут быть скорректированы. Соответствующий пакет законопроектов Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 22 мая.

Как считает один из авторов законопроектов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов , действующая модель здравоохранения, в которой финансирование медицинской помощи зависит от количества обслуживаемых пациентов, подходит не для всех регионов.

«Такая модель эффективна в крупных городах, в которых сконцентрировано большое количество населения и развит рынок медицинских услуг, — указано в пояснительной записке к документу. — Однако данная модель не обеспечивает выполнение государством его обязательств по предоставлению должной медицинской помощи на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, где малонаселённые пункты расположены на огромных расстояниях друг от друга».

По мнению парламентария, для регионов с плотностью населения менее 0,69 человека на квадратный километр нормативы объёмов стационарной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) должны быть установлены дифференцированно.