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Финансирование медпомощи на Крайнем Севере могут «отвязать» от количества пациентов
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Финансирование медпомощи на Крайнем Севере могут «отвязать» от количества пациентов 

Парламентская газета 9 часов назад
Организация и нормативы финансирования медпомощи на Крайнем Севере могут быть скорректированы. Соответствующий пакет законопроектов Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 22 мая.
Как считает один из авторов законопроектов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, действующая модель здравоохранения, в которой финансирование медицинской помощи зависит от количества обслуживаемых пациентов, подходит не для всех регионов.
«Такая модель эффективна в крупных городах, в которых сконцентрировано большое количество населения и развит рынок медицинских услуг, — указано в пояснительной записке к документу. — Однако данная модель не обеспечивает выполнение государством его обязательств по предоставлению должной медицинской помощи на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, где малонаселённые пункты расположены на огромных расстояниях друг от друга».
По мнению парламентария, для регионов с плотностью населения менее 0,69 человека на квадратный километр нормативы объёмов стационарной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) должны быть установлены дифференцированно.
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