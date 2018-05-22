Открывать колесо обозрения в Ярославле будут главы городов Золотого кольца

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая. / ТАСС /. Мэры городов Золотого кольца запустят в Ярославле в День города колесо обозрения, самый большой подобный аттракцион на маршруте. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления информационной политики и социальных коммуникаций ярославской мэрии Хаджи Бадалов.

"В День города, 26 мая, мэры городов Золотого кольца вместе нажмут кнопку и запустят колесо. Мы пригласили всех мэров городов Золотого кольца. В День города также будет работать специальная акция — люди, родившиеся 26 мая, смогут прокатиться на аттракционе бесплатно", — сказал Бадалов.

Аттракцион начали строить в конце января. Его высота составляет 65 метров, он сможет принять одновременно 180 человек. Для людей с ограниченными возможностями здоровья будут специально оборудованные кабинки. В настоящий момент идет завершение благоустройства прилегающей к аттракциону территории.