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Открывать колесо обозрения в Ярославле будут главы городов Золотого кольца
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Открывать колесо обозрения в Ярославле будут главы городов Золотого кольца 

ТАСС 22 часа назад
Фото: yarreg.ru
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Мэры городов Золотого кольца запустят в Ярославле в День города колесо обозрения, самый большой подобный аттракцион на маршруте. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления информационной политики и социальных коммуникаций ярославской мэрии Хаджи Бадалов.
"В День города, 26 мая, мэры городов Золотого кольца вместе нажмут кнопку и запустят колесо. Мы пригласили всех мэров городов Золотого кольца. В День города также будет работать специальная акция — люди, родившиеся 26 мая, смогут прокатиться на аттракционе бесплатно", — сказал Бадалов.
Аттракцион начали строить в конце января. Его высота составляет 65 метров, он сможет принять одновременно 180 человек. Для людей с ограниченными возможностями здоровья будут специально оборудованные кабинки. В настоящий момент идет завершение благоустройства прилегающей к аттракциону территории.
Колесо обозрения установили у КЗЦ «Миллениум» в центре Ярославля, за пределами территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и его буферной зоны. На данный момент самое высокое колесо обозрения на маршруте Золотого кольца находится во Владимире — высота аттракциона «Небо 33» составляет 50 метров. Высота самого высокого колеса обозрения в Ярославле сейчас составляет около 27 метров.
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