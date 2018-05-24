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В Ярославле проверяют колесо обозрения
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В Ярославле проверяют колесо обозрения 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
В Ярославле начали проверку установленного колеса обозрения. Сейчас на аттракционе закрепили все кабинки.
В каждую люльку положили 500-600 килограммов: колесо обозрения проходит все необходимые испытания.
Напомним, что до его открытия осталось всего лишь три дня. Торжественный запуск состоится в 11.30 в субботу, 26 мая. В компании «Триколор К» сообщили предварительные цены на билеты:
будни, ребёнок — 150 рублей;будни, взрослый — 250 рублей;выходной, вечер, ребёнок — 200 рублей;выходной, вечер, взрослый — 350 рублей.
Для тех, кто родился 26 мая, аттракцион в день открытия будет бесплатным. Не забудьте взять с собой паспорт или свидетельство о рождении.
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