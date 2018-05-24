В Ярославле проверяют колесо обозрения

В Ярославле начали проверку установленного колеса обозрения. Сейчас на аттракционе закрепили все кабинки.

В каждую люльку положили 500-600 килограммов: колесо обозрения проходит все необходимые испытания.

Напомним, что до его открытия осталось всего лишь три дня. Торжественный запуск состоится в 11.30 в субботу, 26 мая. В компании «Триколор К» сообщили предварительные цены на билеты:

будни, ребёнок — 150 рублей;будни, взрослый — 250 рублей;выходной, вечер, ребёнок — 200 рублей;выходной, вечер, взрослый — 350 рублей.

Для тех, кто родился 26 мая, аттракцион в день открытия будет бесплатным. Не забудьте взять с собой паспорт или свидетельство о рождении.