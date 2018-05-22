На Красноярской железной дороге запустят музыкальную электричку

Завтра, 23 мая, в Красноярске в поездку отправится «музыкальная электричка». Так в КрасЖД назвали электропоезд, в котором концерт перед пассажирами даст вокальный ансамбль.

Для акции был выбран один из самых популярных у дачников марштрут, Красноярск — Зеледеево. Днем там всегда много пассажиров. Именно им вокалисты под аккомпанемент народных инструментов всю дорогу будут петь частушки. Кроме того, пассажирам будет предлоено поучаствовать в викторине на знание правил безопасности на железной дороге. Победителям вручат призы, а тем, кто эти правила знает плохо, — специальные памятки. К слову, и частушки будут посвящены той же теме.

В пресс-службе Красноярской железной дороги рассказали, что акция призвана напомнить пассажирам о необходимости соблюдения требований безопасности.