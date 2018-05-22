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Главное в Искитиме: люди, события, факты, происшествия
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Главное в Искитиме: люди, события, факты, происшествия 

Все новости Новосибирской области 8 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Семь призывников отправились служить из Искитимского района — и только двое из них попадут в Президентский полк. Такого в Искитиме не случалось давно: несколько лет ни один из новобранцев не подходил под строгие стандарты службы в Президентском полку.
Больше десяти лет находят приют никому не нужные старики в доме одинокой пенсионерки в Искитимском районе. В небольшом столетнем пятистеннике с аварийной крышей сейчас живут немой Сергей и лежачий Юрий. У женщины самой проблемы со здоровьем, но бросить своих подопечных она не может, больше о них позаботиться некому.
Необычный груз задержали на границе таможенники. Владелец передвижного цирка из Искитима пытался вывезти леопардов и попугаев за границу. Соответствующие документы мужчина не потрудился оформить, за что и понесет наказание.
Страшная трагедия произошла в Искитиме — от ожогов умерла двухлетняя девочка. Малышка обварилась кипятком на глазах у матери, врачи 13 часов боролись за ее жизнь, но сделать ничего не смогли.
Ночью музеев завершилась рабочая неделя в Искитиме. Ценители прекрасного смогли посетить арт-пространства города до десяти часов вечера. «Ночь музеев», напомнили организаторы, единственное время в году, когда множество арт-пространств открыто для посетителей допоздна. Все мероприятия в этот день в Искитиме прошли под девизом «Малая Родина — большая история».
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