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Экспедиционную версию УАЗ «Патриот» официально представят на Ladoga Trophy
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Экспедиционную версию УАЗ «Патриот» официально представят на Ladoga Trophy 

За рулем Кубань 22 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Экспедиционный «Патриот» презентуют 26 мая.
Несмотря на то, что спецверсия «в ходу» у блогеров и журналистов автоизданий уже около месяца, а дилеры принимаю предзаказы на нее, официального представления еще не было. И вот наконец автомобиль покажут на старте соревнований «Ladoga Trophy» в Санкт-Петербурге на площади у Исаакиевского собора, после чего он отправится в девятидневный заезд на Чемпионате Европы по спортивному автотуризму в категории «Grand-Tourism Pro». Это самые сложные трассы — как раз для заряженного внедорожника.
Экспедиционная версия отличается наличием внедорожного сертифицированного оборудования Off-Road — лебедкой «Спрут 9000 Спорт», специальной защитой рулевых тяг и порогов, вседорожной резиной BF Goodrich All-Terrain, лестницей на задней двери, тягово-сцепным устройством и блокировкой дифференциала заднего моста. Также на автомобиль установлен кондиционер, дополнительная печка и мультимедийная система с семидюймовым сенсорным экраном, в которую закачены карты дорог России, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Стоимость спецверсии УАЗ Патриот составляет 1 039 990 рублей. В продажу экспедиционный Патриот поступит к концу мая.
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