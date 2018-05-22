Гендиректор АТП-3: «Планируемое сокращение маршруток должно улучшить транспортную ситуацию в городе»

Интервью «Ростовского Городского Транспорта» с генеральным директором предприятия ОАО «АТП-3 Транссервис» Вячеславом Тазеевичем Караевым. Перевозчик обслуживает маршруты №94 и №96 «ГПЗ-10 — Сельмаш». ー Вячеслав Тазеевич, прокомментируйте, пожалуйста, ожидаемые изменения в маршрутной сети города, планируемые в августе. Как они отразятся на работе АТП-3 и городского транспорта в целом? ー Вопрос пересмотра маршрутов ростовского городского транспорта не обсуждался с руководителями транспортных предприятий, в частности с руководством АТП-3. Поэтому всю информацию о планируемых изменениях мы получаем из СМИ, в частности у вас. Единственное, о чём нас проинформировали — о том, что на наших маршрутах не будут работать автобусы малой вместимости, так как маршруты 94-МТ и 96-МТ отменяются. На работу АТП это никак не повлияет — основным транспортом, осуществляющим перевозки пассажиров на нашем предприятии были и остаются автобусы большой вместимости. В целом, планируемое сокращение количества маршруток с одновременным увеличением выпуска автобусов большой вместимости должно улучшить транспортную ситуацию в городе. Но произойдёт ли это на самом деле, зависит от путей реализации планируемого. Поэтому, как повлияют изменения на работу городского транспорта — покажет время. ー Вячеслав Тазеевич, скажите, а планирует ли АТП закупку новых автобусов? ー Нет, сейчас не планирует. За последний год стоимость эксплуатации автобусов — запчастей, расходных материалов существенно выросла. Особенно сложная ситуация с дизельным топливом — стоимость его увеличилась примерно на 15%. Всё это резко ограничивает финансовые возможности предприятий, эксплуатирующих автобусы большой вместимости. В АТП-3 водителям выплачивается высокая зарплата, создаются достойные условия труда — от обслуживания автобусов силами предприятия до организации горячего питания и ведомственного детского сада. Эти меры требуют финансовых затрат. Поэтому закупку нового транспорта мы пока не планируем. Хочется обратиться к администрации города с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию. ーВ июне стартует Чемпионат мира по футболу-2018. Будет ли АТП-3 как-то задействовано в его обслуживании? ー На данный момент с просьбами помочь с обслуживанием Чемпионата к нам никто не обращался. Но если будет нужно — мы готовы помочь.