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В Усолье-Сибирском сотрудники полиции применяют разные формы обучения детей правилам безопасного поведения на дороге
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В Усолье-Сибирском сотрудники полиции применяют разные формы обучения детей правилам безопасного поведения на дороге 

Хот 8 часов назад
Фото: Хот
Обучение детей правилам дорожного
движения должно вестись не от случая к случаю, а систематически,
целенаправленно и последовательно. В ходе этого обучения дети должны
получить знания, умения и навыки, необходимые для безопасного движения.
Отдел ГИБДД межмуниципального отдела МВД
России «Усольский» в сотрудничестве с руководством кинотеатра «Ровесник»
в числе других проводимых профилактических мероприятий ежегодно
организовывают кинолектории по правилам дорожного движения.
В этом году мероприятие проводится в  преддверии летних каникул, в нем принимают участие обучающиеся начальных
классов всех школ города.
В процессе кинолектория школьники
дискутируют на тему правил поведения на дороге, внимательно слушают
рассказы инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Ирины
Александровой о том, к чему приводит нарушение дорожных правил, а кто-то  из присутствующих повествует о своих дорожных приключениях.
Кроме инспектора ГИБДД на встречу с  учениками приходит инспектор по делам несовершеннолетних линейного
пункта полиции Ангелина Первых, которая объясняет, насколько
внимательным и осторожным надо быть на железной дороге, где можно
переходить пути и как следует вести себя, чтобы не попасть в беду.
Социальные видеоролики, пропагандирующие
соблюдение ПДД и безопасное поведение на железной дороге, приковывают
внимание детей, остаются в их памяти наглядным примером того, к чему
приводят шалости и невнимательность на объектах транспорта.
Кинолектории в рамках воспитания юных
участников дорожного движения вносят свой вклад в создание
законопослушной и адекватной обстановки на дорогах.
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