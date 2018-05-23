В Усолье-Сибирском сотрудники полиции применяют разные формы обучения детей правилам безопасного поведения на дороге

Обучение детей правилам дорожного

движения должно вестись не от случая к случаю, а систематически,

целенаправленно и последовательно. В ходе этого обучения дети должны

получить знания, умения и навыки, необходимые для безопасного движения.

России «Усольский» в сотрудничестве с руководством кинотеатра «Ровесник»

в числе других проводимых профилактических мероприятий ежегодно

организовывают кинолектории по правилам дорожного движения.

В этом году мероприятие проводится в преддверии летних каникул, в нем принимают участие обучающиеся начальных

классов всех школ города.

В процессе кинолектория школьники

дискутируют на тему правил поведения на дороге, внимательно слушают

рассказы инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Ирины

Александровой о том, к чему приводит нарушение дорожных правил, а кто-то из присутствующих повествует о своих дорожных приключениях.

Кроме инспектора ГИБДД на встречу с учениками приходит инспектор по делам несовершеннолетних линейного

пункта полиции Ангелина Первых, которая объясняет, насколько

внимательным и осторожным надо быть на железной дороге, где можно

переходить пути и как следует вести себя, чтобы не попасть в беду.

Социальные видеоролики, пропагандирующие

соблюдение ПДД и безопасное поведение на железной дороге, приковывают

внимание детей, остаются в их памяти наглядным примером того, к чему

приводят шалости и невнимательность на объектах транспорта.

Кинолектории в рамках воспитания юных

участников дорожного движения вносят свой вклад в создание

законопослушной и адекватной обстановки на дорогах.