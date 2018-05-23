В Усолье-Сибирском сотрудники полиции применяют разные формы обучения детей правилам безопасного поведения на дороге 

Обучение детей правилам дорожного
движения должно вестись не от случая к случаю, а систематически,
целенаправленно и последовательно. В ходе этого обучения дети должны
получить знания, умения и навыки, необходимые для безопасного движения.
России «Усольский» в сотрудничестве с руководством кинотеатра «Ровесник»
в числе других проводимых профилактических мероприятий ежегодно
организовывают кинолектории по правилам дорожного движения.
В этом году мероприятие проводится в преддверии летних каникул, в нем принимают участие обучающиеся начальных
классов всех школ города.
В процессе кинолектория школьники
дискутируют на тему правил поведения на дороге, внимательно слушают
рассказы инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Ирины
Александровой о том, к чему приводит нарушение дорожных правил, а кто-то из присутствующих повествует о своих дорожных приключениях.
Кроме инспектора ГИБДД на встречу с учениками приходит инспектор по делам несовершеннолетних линейного
пункта полиции Ангелина Первых, которая объясняет, насколько
внимательным и осторожным надо быть на железной дороге, где можно
переходить пути и как следует вести себя, чтобы не попасть в беду.
Социальные видеоролики, пропагандирующие
соблюдение ПДД и безопасное поведение на железной дороге, приковывают
внимание детей, остаются в их памяти наглядным примером того, к чему
приводят шалости и невнимательность на объектах транспорта.
Кинолектории в рамках воспитания юных
участников дорожного движения вносят свой вклад в создание
законопослушной и адекватной обстановки на дорогах.