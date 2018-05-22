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Илон Маск говорит о будущем летающих автомобилей
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Илон Маск говорит о будущем летающих автомобилей 

Auto.Today 22 часа назад
Фото: Auto.Today
Генеральный директор Tesla и основатель The Boring Company Илон Маск всегда рассматривает всевозможные варианты, позволяющие жителям современных городов максимально быстро, экологично и комфортно путешествовать из пункта А в пункт Б. Однако, он не верит в будущее летательных транспортных средств.
Выступая на недавнем мероприятии для The Boring Company, Маск заявил, что летающие машины несут в себе серьезную опасность для жизни и здоровья широкой общественности. «Там будут миллионы этих вещей, которые будут летать повсюду, и, неизбежно, кто-то не собирается обслуживать свою машину должным образом», — сказал он и подчеркнул, что в результате несоблюдение правил безопасности приведет к возможным падениям. В это же время многие считают, что летательные автомобили смогут решить текущие проблемы с транспортном. Поскольку общедоступные дороги становятся все более перегруженными, свободное небо предоставляет все больше пространства для новых технологий. Как альтернативу указанному транспорту, Илон Маск говорит о специальных пассажирских капсулах, которые позволят перемещаться людям под землей в туннелях.
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