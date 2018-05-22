Стали известны причины гибели пропавшего в Прикамье дальнобойщика Ильи Лосимовича

Поиски жителя Екатеринбурга, 29-летнего Ильи Лосимовича, в Пермском крае шли более двух месяцев. Тело пропавшего дальнобойщика нашли в лесу 17 мая. 21 мая появились результаты судебно-медицинской экспертизы. Родственники молодого человека сообщили 59.ru о причинах гибели.

— Судебно-медицинская экспертиза показала, что это было переохлаждение, криминала нет. Алкоголя в крови нет. Остаётся загадкой, почему и зачем он так далеко ушёл в лес, — рассказали 59.ru родственники. — Мы этого никогда не узнаем, видимо. Наш Илья был молодой и талантливый. Его многие знают в Свердловской области. Он когда-то с концертами выступал, на рок-фестиваль ездил со своей группой…

Илья Лосимович пропал 3 марта — мужчина работал водителем-экспедитором, выехал из Екатеринбурга с грузом. Днем он говорил с родственниками по телефону, но потом перестал выходить на связь. Первыми пропажу мужчины заметили его коллеги, которые узнали, что Илья не доставил товар в несколько магазинов. После грузовик Ильи Mitsubishi Canter нашли на трассе Чернушка — Куеда, в пяти километрах от Куеды. Как рассказали полицейские, машина стояла, но Ильи в ней не было. Автомобиль не был вскрыт, груз — ящики с алкоголем — на месте. От машины в направлении Чернушки шли следы одного человека. Никаких признаков, что Илья с кем-то боролся, не было. 17 мая молодого человека нашел случайный прохожий далеко в лесу со стороны.

— Трагически ушел из жизни наш друг, брат и соавтор Илья Лосимович. Выражаем соболезнования его родным и близким. Хотим отметить, что Илья был искренний, отзывчивый, жизнерадостный человек и талантливый, лиричный, утонченный и наполненный яркими оттенками в произведениях музыкант. Илья для нас не умер, он навсегда останется в нашем совместном творчестве, в песнях, в памяти и в сердцах, — написал на своей странице в соцсети друг Ильи Александр Туча после того, как стало известно о том, что пропавшего нашли.