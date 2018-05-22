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Стало известно, где в Петербурге чаще всего прорывает трубы
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Стало известно, где в Петербурге чаще всего прорывает трубы 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Рылеевская тепломагистраль в центре Петербурга оказалась лидером в антирейтинге по количеству аварий прошедший за отопительный сезон, перелают «Невские новости». Соответствующие данные озвучил на заседании ив Смольном глава городского комитета по энергетике Андрей Бондарчук.
По его словам, из-за аварий на тепломагистрали 60 домов в центре Северной столицы 14 раз оставались без горячей воды. В Красногвардейском районе в минувшем сезоне от отопления отключали в общей сложности 560 домов, а в Красносельском — 1300.
Все недочеты должны быть устранены к началу следующего сезона.
Напомним, последний отопительный сезон в Петербург продлился 232 дня и завершился 10 мая.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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