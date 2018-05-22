Верховный суд проверит законность бесплатной альтернативы трассе М‑4 «Дон»

В Верховный суд поступило исковое заявление с требованием отменить распоряжение правительства РФ , позволяющее использовать Каширское шоссе в качестве бесплатной альтернативы платной М-4 «Дон» в Подмосковье, пишет во вторник газета «Коммерсант»

«Власти, считает истец, проигнорировали результаты референдума в Домодедове, в ходе которого жители выступили против того, чтобы автомобили в обход платного участка следовали через город. В госкомпании «Автодор» заметили, что проходящее через Домодедово Каширское шоссе является дорогой общего пользования: запретить пользоваться ею нельзя даже по итогам референдума», — говорится в статье.

Обратившийся в Верховный суд РФ житель городского округа Домодедово юрист Иван Гусев просит отменить распоряжение правительства №2271-р от 14 ноября 2014 года. Этим документом участок М-4 «Дон» в Московской области с 20 по 117 километр несколько лет назад был переведен в платный режим до 2019 года. При этом в качестве альтернативного объезда, обязательного по закону, было выбрано Каширское шоссе.

В материале напоминается, что М-4 «Дон» в 2010 году была передана из ведения Федерального дорожного агентства в доверительное управление госкомпании «Автодор». Дорога стала одной из первых в России, где был введен платный режим проезда: сначала в Липецкой, Тульской областях, затем на подмосковных участках. В 2010-2011 годах на отрезке в Московской области перед поэтапным введением платы число полос было увеличено с четырех до шести, построены новые развязки, мост, появились шумозащитные экраны, заменено цементобетонное покрытие. Сейчас на дороге функционируют десять платных участков, расположенных в разных регионах. В 2018 году планируется ввести еще один — в Краснодарском крае.

Заседание по иску пройдет в июне 2018 года.

Депутат совета депутатов городского округа Домодедово Александр Пашков позиции Гусева не разделяет. После референдума пункт взимания платы был перенесен в городской округ Ступино, и сейчас платный участок начинается уже после Домодедова: значит, ограничений для движения транспорта по М-4 нет.

«Проблемы не вижу, тем более что грузовикам въезд в город запрещен. В летний сезон, конечно, пробки будут по пятницам и воскресеньям, при этом стоять будут все местные магистрали — и Каширское, и Симферопольское шоссе, и М-4. Так всегда было, есть и будет», — отметил Пашков.

В госкомпании «Автодор» с Гусевым также не согласны.

«Каширское шоссе является автодорогой общего пользования, никакие референдумы не вправе запрещать кому-либо пользоваться этой дорогой. Платность на участке была введена после того, как участок был реконструирован и стал соответствовать первой технической категории. Число автомобилистов, которые выбирают платный участок, неуклонно растет, в том числе за счет тех, кто ранее пользовался Каширским шоссе», — заявили газете в госкомпании.