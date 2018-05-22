В Тамбове испытали белорусский электробус

Довольны электробусом — полное его имя Vitovt Max Electro — и транспортники: он экологичнее автобуса, экономичнее троллейбуса, вместительнее обоих и нашпигован разными полезными штуками типа пневмоподвески. За высокие технологии и космический вид Vitovt получил в депо прозвище «Аэробус». Службе эксплуатации в нем нравятся быстрая подзарядка и автономное отопление, водителю — обзор из кабины и видеокамеры у дверей, кондуктору — просторный салон c хорошей вентиляцией и ровным полом.

Электробус Тамбову на тест-драйв предоставил минский завод, выпускающий с дюжину видов городского электротранспорта. Белорусская техника успела поездить по Москве, Санкт-Петербургу и Казани, минским электробусом заинтересовались даже в Лондоне. Источником энергии для Vitovt служат суперконденсаторы — они заряжаются гораздо быстрее классических аккумуляторов. Элементы питания и зарядные устройства завод пока получает из Китая, но под Минском уже строится предприятие для их производства.

— Помимо белорусской машины, мы смотрели несколько ее аналогов из Тольятти и Набережных Челнов. Там пока только опытные образцы, а Vitovt — серийный, в Минске работает на нескольких маршрутах. У тольяттинского образца зарядка занимает восемь часов, у белорусского — восемь минут, — рассказал начальник «Тамбовгортранса» Александр Шелудяков . — Отопление у волжан электрическое, зимой это влетает в копеечку. На Vitovt стоит независимый обогреватель на солярке, он намного экономичнее. Электробус пришел к нам 17 марта, успел без серьезных замечаний поездить и в холод, и в снегопад.

Полной зарядки электробусу хватает на 15-километровый круг, в депо его ждет зарядная станция

Салон изобилует розетками и USB-разъемами для подзарядки гаджетов. «Я проверил — все работает», — сообщил юноша с прической «девятый вал» и в массивных наушниках. Пассажирам постарше нравится обилие сидений и просторные проходы между ними. Электробус ходит из центра города к областной больнице, так что желающих присесть хватает. Vitovt может вместить 153 человека, но обычно перевозит не более 120. Водительское кресло в кабине «Аэробуса» установлено на пьедестале и регулируется по высоте. За широкими окнами висят большие панорамные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом. Над головой у водителя экран, куда выводится изображение с салонных камер. Под рулем — панель с дисплеем, где можно увидеть любую информацию о машине или маршруте. Два ряда клавиш управляют всеми процессами.

Полной зарядки электробусу хватает на 15-километровый круг, в депо его ждет зарядная станция, изящная будочка из светлого металла с парой похожих на лыжи клемм. Остановившись под ними, «Аэробус» поднимает зарядное устройство. Когда оно касается клемм, пикто-грамма батарейки на приборной панели электробуса зеленеет и наполняется, как в смартфоне. Через восемь минут пантограф, насытившись, опускается — машина готова к выходу на линию.

— Необходимость после каждого круга ездить в депо подзарядки — это, конечно, неудобно. Но в тестовом режиме у нас действует одна зарядная станция, а при полноценной эксплуатации мы поставим их на каждой конечной, как в Минске, — рассказали в гортрансе.

Официально

— Главное достоинство этого вида транспорта — экологичность, — рассказали в пресс-службе мэрии Тамбова. Это перспективное и актуальное направление развития перевозок, в том числе и для нашего города. Экологичность, в свою очередь, напрямую связана со здоровьем людей, ведь чем чище будет воздух, тем меньше самых разных заболеваний. Мы постепенно уходим от чадящих, старых автобусов — часть общественного транспорта в Тамбове переводится на газомоторное топливо. И конечно, электрический транспорт — это еще один путь к улучшению экологии города. Мы часто говорим про троллейбус как необходимую альтернативу автобусам. Электробус более маневренный, так как не привязан к проводам. Горожане оценивают электробус в целом положительно, отмечая комфорт, скорость, бесшумность, приспособленность для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но и у него тоже есть слабые стороны, которые мы и выявляем в процессе тестовой эксплуатации.