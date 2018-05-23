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В Омске проведут торги на обследование мостов
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В Омске проведут торги на обследование мостов 

АиФ-Омск 7 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщает сайт омской мэрии, на обследование трёх мостов — Комсомольского, Ленинградского и имени 60 лет ВЛКСМ — из бюджета Омска выделено более 6 миллионов руб.
«Комсомольский мост введён в эксплуатацию в 1953 году, Ленинградский в 1959 году, им. 60 лет ВЛКСМ в 1978 году, поэтому обследование давно назрело, — отметил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства ДГХ Асхат Сабитов. — Обследовать планируется все несущие конструкции мостов, выполнить инструментальное обследование. На основании отчётов будут разрабатываться дальнейшие мероприятия по капремонту или реконструкции мостов».
Проведение торгов по выполнению обследования мостов намечено на вторую-третью декаду июня. Обследование должно быть завершено в течение четырёх месяцев.
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