В Омске проведут торги на обследование мостов

Как сообщает сайт омской мэрии, на обследование трёх мостов — Комсомольского, Ленинградского и имени 60 лет ВЛКСМ — из бюджета Омска выделено более 6 миллионов руб.

«Комсомольский мост введён в эксплуатацию в 1953 году, Ленинградский в 1959 году, им. 60 лет ВЛКСМ в 1978 году, поэтому обследование давно назрело, — отметил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства ДГХ Асхат Сабитов. — Обследовать планируется все несущие конструкции мостов, выполнить инструментальное обследование. На основании отчётов будут разрабатываться дальнейшие мероприятия по капремонту или реконструкции мостов».

Проведение торгов по выполнению обследования мостов намечено на вторую-третью декаду июня. Обследование должно быть завершено в течение четырёх месяцев.