«Мой сын ушел и отвечать никто не будет». Папа погибшего 15-летнего мальчика рассказал о трагедии

— Как все было на самом деле?

— Как говорят дети, которые присутствовали при этом: они стояли на горе. Сын был на мопеде. К ним подъехали гаишники со включенной сиреной и проблесковыми маячками. Ребята испугались. Попрыгали по скутерам и кинулись в разные стороны. Мой же сын не смог завести скутер. Скорее всего, он испугался, растерялся, запрыгнул на него и стал скатываться с горы. Во время ската он оглянулся, а там в горе после дождя ямки… Он попал колесом в ямку и упал. Гаишники подошли к нему, он лежал на земле, лицом вниз. Мотоцикл лежал на нем. Он подняли мотоцикл, перевернули его. Он тяжело вздохнул и с открытыми глазами смотрел в небо. Гаишники сказали, что он обдолбанный и через 5 минут придет в себя. В течении 5 минут он в себя не пришел, и они взяли его за руки и за ноги и погрузили в свою патрульную машину. И повезли в скорую.

Один из друзей Даниила помчался к нему домой и все рассказал маме мальчика.

— Я в этот момент был на стройке, — вспоминает Николай. — Мне позвонили, я приехал (в больницу). Мне ребенка даже не показали. Я увидел только на коляске его ног и узнал по штанам. Мне сказали: «Работают врачи, вам сюда нельзя». Я подождал. Они бегали, суетились… Нам сказали, что он сломал скорее всего шейные позвонки при падении.

После этого версия с перелом позвонков старательно затиралась и в документах, которые выдали родителям в больнице, написано, что Даниил скончался от отравления.

— Предварительная причина смерти — отравление какими-то газами. Якобы нашли какой-то баллончик. Но мы были у инспектора по делам несовершеннолетних, она говорит: «У нас все, кто чем-то дышит, чем-то таким занимается — либо стоят на учете, либо мы за ними наблюдаем… Про вашего сына мы слышим впервые». Я не хочу его выгораживать, я сам был в шоке. А про шейные позвонки вообще ничего не сказано. Результаты экспертизы придут из Нижнего через месяц.

Видеозаписи происшествия нет.

— Мы спрашивали у следователя, который ведет дело: у гаишников же должен быть регистратор? Они же обязаны все фиксировать. Ответ: по техническим причинам регистратор не работал. Возможно, задели рукой. Это как так можно?..

— Сотрудники ГИБДД были местные?

— Да, из Первомайска. Сергей Сорокин и Андрей Ляскин. После трагедии Сорокин приехал в больницу, подписывал какие-то бумаги у врачей. На вопрос: «Сергей, что там произошло?», ответил, что ничего не знает.

Сейчас на отца мальчика составлен протокол, за то, что доверил право управления несовершеннолетнему без водительских прав.

— Ко мне приезжал местный начальник ГАИ и еще один сотрудник. Приехали в понедельник. До этого они мне с утра начали звонить, грубо спрашивали: «Где ты находишься?». Что значит, где я нахожусь? Я готовлюсь к похоронам. «Давай после обеда чтобы был у нас в отделе». Я говорю, что после обеда никуда не поеду — должны привезти сына из морга.

От своей ответственности в трагедии папа Даниила не отказывается.

— Я же сам доверил сыну мотоцикл, у него же прав не было… В этом я чувствую и свою вину. И то что мне штраф выписали — это все правильно и справедливо… Меня только интересует вопрос, почему гаишники его трогали до прибытия медиков?! Их же специально обучают, что нельзя… И они его погрузили, как мешок с картошкой, в свою машину, как так?!. Нам сказали, что уголовное дело не заведено. Мой сын ушел и за это отвечать никто не будет.

Как сообщается на сайте регионального СК России, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Людей, обладающих любой информацией о гибели подростка, просят связаться со следователями по телефону: 8 (831) 307–85–45, 8–920–069–63–70.

Оперативно получить от следователя комментарий о ситуации на сегодняшний день не получилось.