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Ведерников поручил провести рейд по псковским парковкам для инвалидов
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Ведерников поручил провести рейд по псковским парковкам для инвалидов 

АиФ Северо-запад 5 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил провести в Пскове проверку парковок для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе администрации области. Такую задачу он поставил на заседании администрации региона во вторник, 22 мая.
«У меня вчера состоялась встреча с Мариной Эдуардовной (Борисенковой, депутатом Псковского областного Собрания, председателем областной организации Всероссийского общества инвалидов — прим. ред.). Очень много жалоб на места парковки для инвалидов. По Пскову нужно провести рейд, может быть, совместный с людьми с ОВЗ. Нужно посмотреть, насколько эти места соответствуют ГОСТам, отмечены ли они соответствующими знаками или нет, являются ли они свободными для автомобилей инвалидов», — сказал Михаил Ведерников.
Участники заседания одобрили внесение изменений в порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.
На основе данного постановления органы муниципальной власти могут разработать и принять аналогичные правовые акты на своих территориях. Врио губернатора Михаил Ведерников поручил и.о. председателя госкомитета Псковской области по транспорту Игорю Сильченкову организовать совместно с муниципалитетами эту работу.
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