Ведерников поручил провести рейд по псковским парковкам для инвалидов

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил провести в Пскове проверку парковок для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе администрации области. Такую задачу он поставил на заседании администрации региона во вторник, 22 мая.

«У меня вчера состоялась встреча с Мариной Эдуардовной (Борисенковой, депутатом Псковского областного Собрания, председателем областной организации Всероссийского общества инвалидов — прим. ред.). Очень много жалоб на места парковки для инвалидов. По Пскову нужно провести рейд, может быть, совместный с людьми с ОВЗ. Нужно посмотреть, насколько эти места соответствуют ГОСТам, отмечены ли они соответствующими знаками или нет, являются ли они свободными для автомобилей инвалидов», — сказал Михаил Ведерников.

Участники заседания одобрили внесение изменений в порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.