Волгоградцам массово рассылают штрафы за превышение скорости на Комсомольском мосту

На Комсомольском мосту, расположенном в Центральном районе Волгограда, на днях установили новый знак, ограничивающий скорость. Волгоградские водители, следуя по путепроводу, не должны теперь разгонять транспорт больше 40 километров в час. Не зная о нововведении, горожане получают первые штрафы за превышение скорости.

— Позавчера получил штраф за превышение максимально разрешенной скорости 40 км/ч при движении по Комсомольскому мосту, — поделился в соцсетях волгоградец Илья Тюменцев. — Часто там езжу, но, вероятно, ввиду воскресного дня 6 мая на свободной дороге немного превысил до 60 км/ч. Штраф будет оплачен, но появился закономерный вопрос: почему там было введено постоянное ограничение скоростного режима? На моей памяти такого не было ранее до начала ремонта на мосту.

— Мне вчера тоже пришел точно такой же штраф с Комсомольского моста за 3 мая, — подтверждает другая горожанка. — Вот только ограничительного знака 40 км/ч я там не видела. Почему его не было? Почему в СМИ об этом не писали? Или таким образом решили еще подсобрать денег с водителей, как всегда?

По словам представителя регионального штаба ОНФ, главы местного отделения «движения автомобилистов России» Армена Оганесяна , скорость на Комсомольском мосту ограничили в связи с постоянной вибрацией в прилегающих домах, которая возникает, когда транспорт, подпрыгивая на мосту, приземляется обратно. Чтобы предупредить разрушение домов, водителей попросили ездить потише.

— По имеющимся у меня сведениям, в доме, расположенном на улице Коммунистической, 16, побывали представители городской администрации, — рассказал V1.ru Армен Оганесян. — Используя стакан с водой, они установили, что при прохождении моста транспортом на скорости 40 километров в час, вибрация значительно меньше. В итоге приняли решение поставить знак.

Глава «Движения автомобилистов» в Волгограде не оправдывает нарушение водителями установленного скоростного режима. Общественника беспокоит иной вопрос: почему волгоградские водители должны мириться с ограничениями, когда причина заключается в некачественном ремонте моста.

— На мой взгляд, решение принято не совсем верно и в одностороннем порядке. Конечно, интересы жителей прилегающих домов нужно учитывать в первую очередь, но надо кроме этого устранять технологическую ошибку на мосту, которую допустил подрядчик, признать проколы и их исправить. Если не подходить к решению проблемы всесторонне, можно таких дров наломать, что мало не покажется.

Нововведение, считает Армен Оганесян, оказалось самым удобным вариантом решения проблемы. Изменить схему движения общественного транспорта и убрать с Комсомольского моста многотонные автобусы — слишком сложная задача. Заново перестроить мост — тоже.

— Комсомольский мост сделали сикось-накось, материалами прошлого века. Нигде, даже в соседних регионах, где есть такие мосты, нет таких стыков, как на Комсомольском мосту. Мост технологически сделали неправильно, и не надо свои косяки перекладывать на жителей и на автомобилистов. Администрации надо честно признать проблему, а не уходить от нее такими способами, как ограничение скорости.

V1.ru уточнит в администрации Волгограда, планируется ли устранение дефектов на Комсмольском мосту, из-за которых стены в прилегающих домах покрылись трещинами, а для водителей ввели ограничения.