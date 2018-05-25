Роспотребнадзор изучает информацию о поставках куриной печени после отравления в Мариинке

МОСКВА, 25 мая. / ТАСС /. Сотрудники Роспотребнадзора изучают информацию о том, на какие предприятия Санкт-Петербурга и других регионов РФ поставляла куриную печень компания, занимавшаяся поставками этой продукции в служебные столовые Мариинского театра, сообщили в пятницу на сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Ранее за медпомощью обратились 16 сотрудников Мариинского театра, а куриная печень, подаваемая в служебных столовых учреждения, оказалась заражена опасными бактериями — сальмонеллами.

"В настоящее время управлением проводится анализ информации о поставках данной продукции в предприятия нашего города и в другие регионы Российской Федерации. Информация об опасной пищевой продукции направлена в управление Роспотребнадзора субъекта Российской Федерации по месту нахождения производителя для проведения полного анализа его работы и принятия срочных мер по недопущению нахождения в обороте данной продукции", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, с вечера 21 мая до вечера 22 мая за медицинской помощью обратили 16 сотрудников Мариинского театра, девять из которых госпитализировали. У двоих больных обнаружили бактерии сальмонеллы.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что все сотрудники театра, которых госпитализировали, питались в служебных столовых. Лабораторные исследования выявили бактерии сальмонеллы в пробе куриной печени, которую подавали в этих пунктах питания. Сейчас в отношении поставщика продукции проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.