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Роспотребнадзор изучает информацию о поставках куриной печени после отравления в Мариинке
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Роспотребнадзор изучает информацию о поставках куриной печени после отравления в Мариинке 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГТРК Удмуртия
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники Роспотребнадзора изучают информацию о том, на какие предприятия Санкт-Петербурга и других регионов РФ поставляла куриную печень компания, занимавшаяся поставками этой продукции в служебные столовые Мариинского театра, сообщили в пятницу на сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Ранее за медпомощью обратились 16 сотрудников Мариинского театра, а куриная печень, подаваемая в служебных столовых учреждения, оказалась заражена опасными бактериями — сальмонеллами.
"В настоящее время управлением проводится анализ информации о поставках данной продукции в предприятия нашего города и в другие регионы Российской Федерации. Информация об опасной пищевой продукции направлена в управление Роспотребнадзора субъекта Российской Федерации по месту нахождения производителя для проведения полного анализа его работы и принятия срочных мер по недопущению нахождения в обороте данной продукции", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, с вечера 21 мая до вечера 22 мая за медицинской помощью обратили 16 сотрудников Мариинского театра, девять из которых госпитализировали. У двоих больных обнаружили бактерии сальмонеллы.
Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что все сотрудники театра, которых госпитализировали, питались в служебных столовых. Лабораторные исследования выявили бактерии сальмонеллы в пробе куриной печени, которую подавали в этих пунктах питания. Сейчас в отношении поставщика продукции проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.
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