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Роспотребнадзор назвал причину отравления сотрудников Мариинки
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Роспотребнадзор назвал причину отравления сотрудников Мариинки 

ТВ Центр 19 часов назад
Фото: ТВ Центр
Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщили о причине отравления семи сотрудников Мариинского театра, пишет РИА «Новости».
В Роспотребнадзоре отчитались о проведении санитарно-эпидемиологического расследования, в результате которого стало ясно, что причиной кишечной инфекции в Мариинском театре стала сальмонелла в сырой куриной печени. При этом отмечается, что все пострадавшие питались в служебных столовых театра. В отношении поставщика недоброкачественной продукции начато ведомственное расследование.
22 мая несколько сотрудников Мариинского театра были госпитализированы в клиническую больницу имени Боткина с симптомами отравления. Уточняется, что среди пострадавших были как творческие, так и административные работники.
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