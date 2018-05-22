Роспотребнадзор назвал причину отравления сотрудников Мариинки 

Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщили о причине отравления семи сотрудников Мариинского театра, пишет РИА «Новости».
В Роспотребнадзоре отчитались о проведении санитарно-эпидемиологического расследования, в результате которого стало ясно, что причиной кишечной инфекции в Мариинском театре стала сальмонелла в сырой куриной печени. При этом отмечается, что все пострадавшие питались в служебных столовых театра. В отношении поставщика недоброкачественной продукции начато ведомственное расследование.
22 мая несколько сотрудников Мариинского театра были госпитализированы в клиническую больницу имени Боткина с симптомами отравления. Уточняется, что среди пострадавших были как творческие, так и административные работники.