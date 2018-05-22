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Пострадал из-за просрочки. Менеджер нижегородского супермаркета «набросился» на покупателя
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Пострадал из-за просрочки. Менеджер нижегородского супермаркета «набросился» на покупателя 

Нижегородская правда 4 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото /vk.com/public79858706Пострадал из-за просрочки. Менеджер нижегородского супермаркета «набросился» на покупателяМенеджер одного из нижегородских супермаркетов избил посетителя из-за просроченной продукции. Фото странного инцидента попали в социальные сети.
Очевидцы сообщили, что неадекватный сотрудник магазина бросил покупателя на пол и ударил его по голове за то, что мужчина обнаружил просроченную продукцию в супермаркете. В результате нападения покупатель получил множественные ссадины и синяки. Нижегородец вызвал полицию. Обстоятельства происшествия уточняются. Пользователи в социальных сетях были возмущены реакцией сотрудника супермаркета. «Куда катится мир и человеческие отношения?», «Если магазин торгует просрочкой, нужно это пресекать и причем любыми способами», — комментировали нижегородцы инцидент в супермаркете.
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