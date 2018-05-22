Разметку из термопластика начали наносить на центральные улицы Балашихи

Об этом сообщил начальник управления дорог, транспорта и связи Владимир Головин

«Сегодня мы начали наносить дорожную разметку на центральных улицах Балашихи. Используем материал из термопластика, который наносится на участках с наибольшей интенсивностью движения, а также в местах, где необходимо повысить безопасность дорожного движения. В работах задействованы три бригады, общее количество людей составляет более 25 человек», — сказал Владимир Головин.

Он добавил, что этот материал более устойчив по сравнению с краской. Срок службы разметки из термопластика составляет более года, в то время как дорожная разметка, нанесенная краской, служит около шести месяцев. Данная разметка будет нанесена на улицах Советская, Карла Маркса , Флерова, на Объездном шоссе и на проспекте Ленина. Всю дорожную разметку в Балашихе планируют обновить к 15 июня.