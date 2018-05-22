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АВИЛОН «Мерседес-Бенц» признан лучшим дилером по продажам малотоннажных автомобилей
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АВИЛОН «Мерседес-Бенц» признан лучшим дилером по продажам малотоннажных автомобилей 

Мир24 4 часа назад
Решение принималось представительством Mercedes-Benz Vans в России на основании результатов работы в 2017 году.
«Достичь такого высокого результата стало возможным только благодаря профессионалам, из которых состоит команда АВИЛОН. Поэтому эта награда — абсолютно заслуженная», — комментирует руководитель отдела корпоративных продаж и малотоннажного транспорта АВИЛОН «Мерседес-Бенц» Александр Мякинников, — «АВИЛОН традиционно делает все, чтобы клиенты получили высший уровень клиентского сервиса. Благодарим Импортера за высокую оценку нашей работы».
Выбор лучшего дилера происходил на основании оценки результатов работы дилерских центров в России по показателям: продажи, послепродажное обслуживание, маркетинг, обучение и соблюдение стандартов.
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