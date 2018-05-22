АВИЛОН «Мерседес-Бенц» признан лучшим дилером по продажам малотоннажных автомобилей

Решение принималось представительством Mercedes-Benz Vans в России на основании результатов работы в 2017 году.

«Достичь такого высокого результата стало возможным только благодаря профессионалам, из которых состоит команда АВИЛОН. Поэтому эта награда — абсолютно заслуженная», — комментирует руководитель отдела корпоративных продаж и малотоннажного транспорта АВИЛОН «Мерседес-Бенц» Александр Мякинников, — «АВИЛОН традиционно делает все, чтобы клиенты получили высший уровень клиентского сервиса. Благодарим Импортера за высокую оценку нашей работы».

Выбор лучшего дилера происходил на основании оценки результатов работы дилерских центров в России по показателям: продажи, послепродажное обслуживание, маркетинг, обучение и соблюдение стандартов.