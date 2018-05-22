В конце июня Верховный суд решит судьбу штрафов для екатеринбургских гряземесов

Стала известна дата, когда Верховный суд решит судьбу штрафов для гряземесов. Заседание по апелляции, которую подали свердловский губернатор и Заксобрание, состоится 27 июня. Инстанция должна будет решить, насколько правильным было решение областного суда ещё в феврале этого года отменить санкции для водителей, оставляющих авто на газонах.

— У меня нет сомнений что Верховный суд отменит закон Свердловской области о штрафах за парковку на газонах, — убеждён представитель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук (эта структура представляет водителя, который подал иск об отмене закона. — Прим. ред.). — Депутаты Заксобрания могут придумывать любые формулировки о штрафах, но их могут вводить только федеральные законодатели. Я против парковки на газонах и осуждаю гряземесов, но не могу допустить, чтобы местные власти нарушали права водителей и незаконно выписывали штрафы.

Ранее мы рассказывали, что областной суд решил, что штрафы для гряземесов в Свердловской области, которые действуют с середины ноября прошлого года, незаконны. Иск подал автомобилист, оштрафованный за стоянку на газоне. По мнению автоэкспертов, у суда было как минимум три причины, чтобы признать областной закон незаконным. Однако губернатор и Заксобрание считают иначе.

Нынешняя версия была уже второй. Первый вариант закона, где были прописаны штрафы, пришлось отменить по решению Верховного суда. Часть экспертов говорили E1.RU, что и на этот раз санкции для гряземесов будут оспорены.

Каждую неделю мы публикуем подборку нарушителей правил парковки — гряземесов в ней традиционно больше других.