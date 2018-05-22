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Видео: Венгерского шоумена побрили гоночной «Шкодой»
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Видео: Венгерского шоумена побрили гоночной «Шкодой» 

Quto.ru 2 часа назад
Фото: Quto.ru
Раллийная Skoda Fabia нечасто используется в качестве бритвенного станка. Тем не менее, известный венгерский шоумен Роберт Винклер решил попробовать немного подровнять свою роскошную бороду с помощью чешского спорткара.
К машине прикрепили бритвенный станок, а бороду шоумена щедро сдобрили пеной для бритья. На полной скорости гонщик, прицелившись, прошелся по щеке Роберта станком. Да так, что чуть кожу не содрал. Задним ходом была побрита вторая щека.
На самом деле, это конечно, постановка, но очень качественно сделанная. Поначалу даже веришь, что Роберт в действительности решил устроить импровизированный барбершоп прямо на разгонной прямой. И вероятно, стоит посоветовать не пытаться повторить трюк самостоятельно.
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