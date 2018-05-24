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Власти Прикамья отказались от строительства совмещенного моста через Каму
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Власти Прикамья отказались от строительства совмещенного моста через Каму 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Краевое правительство отказалось от проекта строительства совмещенного моста через Каму в районе Пальников. По словам губернатора Максима Решетникова, совмещенный мост получается слишком дорогим.
— Мы изучили проект и поняли, что создавать совмещенный мост — дорого, — рассказал глава региона во время своего ежегодного послания. — Этот вариант связан с выкупом множества участков в районе Пальников. Поэтому предполагается, что железнодорожный мост будет самостоятельным, с выходом к Каме.
По словам Максима Решетникова, новый автомобильный мост могут построить выше по течению реки. Варианты его расположения сейчас изучают специалисты.
Проект строительства нового железнодорожного моста через Каму начали обсуждать в прошлом году. Для его размещения эксперты предложили два варианта. Один из них предполагает строительство железнодорожного обхода с примыканием по станции Пальники. Второй вариант предусматривает примыкание новой железнодорожной ветки между станциями Пальники и Дивья и строительство железнодорожного разъезда на станции Бобки. Стоимость проекта оценивается в 15 миллиардов рублей.
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