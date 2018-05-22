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Жители Обнинска сняли на видео перепуганного лося в центре города
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Жители Обнинска сняли на видео перепуганного лося в центре города 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
По центральной улице Обнинска сегодня, 22 мая, бегал испуганный молодой лось: животное со всех ног носилось по тротуарам и проезжей части, безуспешно пытаясь скрыться от автомобилей, домов и асфальта.
Очевидцы сняли на видео панические передвижения лося, однако затем потеряли его из виду. Вероятно, сохатый все-таки нашел дорогу в родной лес.
Специалисты утверждают, что в весеннее время лоси особенно часто попадаются людям на глаза, так как в этот период происходит расставание подросших, но не набравших жизненного опыта, сохатых со своими матерями.
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