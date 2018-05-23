Самарский минтранс судится с подрядчиком из-за колеи на Московском шоссе

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подало исковое заявление в суд в адрес ООО «Самаратрансстрой». Об этом ведомство сообщило в своем микроблоге в twitter.

Напомним, «Самаратрансстрой» осуществляло реконструкцию Московского шоссе в рамках подготовки города к ЧМ-2018 с 2015 года. Общая протяженность участка, на котором проводились работы составила 9,1 километра. В конце апреля Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области предъявило претензии к подрядчику. Поводом тому послужила образовавшаяся на отремонтированном участке автодороги колея. ООО «Самаратрансстрой» обязали устранить дефект до 15 мая текущего года, однако повторный осмотр показал, что нарушения не исправлены.

В начале недели ведомство сообщило, что на главной городской дороге начали наносить разметку, несмотря на существующую колейность. Местные жители задались вопросом, устранит ли подрядчик образовавшийся дефект.

«Начали наносить разметку на Московском шоссе. То есть колею устранять не будут? Получается власти и губернатор бессильны в решении данного вопроса. А сколько громких заявлений? Азаров, Пивкин?», — поинтересовался один из пользователей Сети.

В ответ на заданный вопрос ведомство сообщило, что оно обратилось в суд с иском к ООО «Самаратрансстрой» в минувшую пятницу.

«По колее в пятницу подано исковое заявление в суд с требованием о понуждении к устранению недостатков. Несмотря на неустранение недостатков по колейности, безопасность дорожного движения в части разметки должна быть обеспечена до вынесения судебных решений», — сообщили в областном Минтрансе.

Напомним, в проект реконструкции данного участка Московского шоссе были включены пять пересечений. Два из них представляют собой кольцевые развязки и восемь примыканий второстепенных улиц.