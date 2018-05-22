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Власти Ростова планируют отказаться от маршруток
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Власти Ростова планируют отказаться от маршруток 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Власти ростовской области заявили о планах закупить 20 троллейбусов. По мнению губернатора области, троллейбусы эффективнее маршруток, от которых надо отказаться. Эксперты считают, что это правильное решение, но оно может привести к увеличению интервала движения.
«Я не сомневался, что люди будут к нам обращаться с просьбой о покупке троллейбусов. Там, где это работает, такой транспорт воспринимается нормально. По крайней мере, во многих случаях троллейбусы работают четче, чем автобусы. Есть маршрут и точное время прибытия», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Избавление от маршрутных такси это правильное решение, так как они создают хаос на дорогах, «вымывают» платных пассажиров а большим автобусам остаются в основном льготные категории граждан. С развитием маршрутных такси большие автобусы становятся все более и более невыгодными. В тоже время транспорт большой вместимости наиболее перспективный для основных направлений: может вмещать сразу много пассажиров, в нем есть кондиционер, работает программа «Доступная среда».
Минус может быть только в увеличении интервала движения, однако при правильной организации и этого можно избежать, — рассказал «ФедералПресс» администратор ресурса «Ростовский Городской Транспорт» Михаил Кругликов.
Иными словами, ростовчанам придется ждать транспорт дольше, чем до этого. Кроме того, жителям возможно придется привыкать к новым маршрутам. Из-за этого могут возникнуть временные трудности.
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