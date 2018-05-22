На юге Индии девять человек погибли во время столкновений с полицией

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая — РИА Новости . По меньшей мере девять человек погибли в результате стрельбы, которую открыла во вторник по демонстрантам полиция индийского штата Тамилнад на юге страны, передает телеканал NDTV.

Согласно его данным, агрессивно настроенная толпа из порядка 20 тысяч человек вышла на улицы портового города Тутикорин, требуя закрытия медеплавильного завода Sterlite. Местные жители полагают, что предприятие загрязняет город, и на протяжении более трех месяцев добивались от властей ограничения его деятельности.

После того, как власти проигнорировали жалобы горожан, последние начали требовать закрытия завода. Толпа закидывала полицейских камнями, переворачивала автомобили и громила магазины. Как заявил журналистам высокопоставленный представитель местной администрации, в сложившейся ситуации «у полиции не оставалось иного выхода, кроме как открыть огонь, поскольку протесты приобрели чрезвычайно насильственный характер».