На юге Индии один человек погиб во время столкновений с полицией

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая — РИА Новости . По меньшей мере один человек погиб, трое пострадали во время столкновений демонстрантов с полицией, вспыхнувших в среду с новой силой в городе Тутикорин (штат Тамилнад) на юге Индии, пишет газета Hindustan Times.

Накануне этот портовый город захлестнули массовые демонстрации, участники которых требовали закрытия уже существующего медеплавильного завода Sterlite, а также выступали против сооружения нового. Горожане полагают, что работа этого предприятия загрязняет Тутикорин и является одной из ключевых причин ухудшения здоровья у местного населения, которое наблюдается еще с 2013 года.

На фоне безуспешных попыток жителей города закрыть вредное, по их мнению, производство, в СМИ просочилась информация о том, что Sterlite Industries планируют увеличить выработку продукции на своем заводе в Тутикорине примерно в два раза — до 800 тысяч тонн в год. Это привело к тому, что накануне агрессивно настроенная толпа численностью порядка 20 тысяч человек вышла на улицы города, протестуя против работы медеплавильного предприятия.

По сообщениям СМИ, демонстранты бросали камни в полицию, переворачивали автомобили и громили магазины. В ответ силовики применили дубинки и слезоточивый газ, а в ряде случаев правоохранители были вынуждены открыть огонь по протестующим.

Согласно различным данным, в ходе столкновений во вторник погибли от девяти до 12 человек, десятки получили ранения. Вместе с тем, как сообщает Hindustan Times, новая волна насилия не заставила себя ждать: стычки горожан с полицией начались во второй половине среды и продолжаются до сих пор в районе больницы, куда ранее поместили пострадавших участников протестной акции.