Пробки в Болховском: чиновники занялись корректировкой светофора

В администрации Орловской области сегодня, 22 мая, области обсудили проблему выезда из микрорайона Болховский Орловского района.

По информации пресс-службы правительства региона, в совещании по проблемам транспорта приняли участие руководитель регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин , глава Орла Александр Муромский , представители администрации Орловского района и региональной ГИБДД

Одним из вопросов встречи стали жалобы автомобилистов на затрудненный выезд из микрорайона Болховский. Особенно сильно проблема проявляется в часы пик утром и вечером. Большую обеспокоенность вызывает невозможность оперативного проезда автомобилей специальных служб.

На заседании в качестве первоочередной меры было принято решение скорректировать работу светофора, установив стрелку «направо» на выезде из микрорайона. Кроме того, были рассмотрены варианты расширения дорожного полотна, уточнили в пресс-службе.

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