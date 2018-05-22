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Пробки в Болховском: чиновники занялись корректировкой светофора
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Пробки в Болховском: чиновники занялись корректировкой светофора 

РИА 57 51 минуту назад
Фото: РИА 57
В администрации Орловской области сегодня, 22 мая, области обсудили проблему выезда из микрорайона Болховский Орловского района.
По информации пресс-службы правительства региона, в совещании по проблемам транспорта приняли участие руководитель регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин, глава Орла Александр Муромский, представители администрации Орловского района и региональной ГИБДД.
Одним из вопросов встречи стали жалобы автомобилистов на затрудненный выезд из микрорайона Болховский. Особенно сильно проблема проявляется в часы пик утром и вечером. Большую обеспокоенность вызывает невозможность оперативного проезда автомобилей специальных служб.
На заседании в качестве первоочередной меры было принято решение скорректировать работу светофора, установив стрелку «направо» на выезде из микрорайона. Кроме того, были рассмотрены варианты расширения дорожного полотна, уточнили в пресс-службе.
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