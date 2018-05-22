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Минтранс пытается через суд добиться устранения колейности на Московском шоссе
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Минтранс пытается через суд добиться устранения колейности на Московском шоссе 

Волга Ньюс 24 минуты назад
Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе министерства, пояснив: «В связи с невыполнением подрядной организацией требований министерства об устранении недостатков, выявленных в период гарантийного срока, подано исковое заявление».
Напомним, реконструкция Московского шоссе, одной из самых загруженных городских дорог, велась компанией «Самаратрансстрой» с осени 2015 г. в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Протяженность участка, на котором шли работы — 9,1 километр. В проект реконструкции были включены пять пересечений, два из которых представляют собой кольцевые развязки, и восемь примыканий второстепенных улиц.
В конце апреля врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что по его поручению региональный минтранс предъявил претензии подрядчику реконструкции Московского шоссе в связи с появлением на отремонтированной магистрали колеи.
"Миллиарды рублей потрачены, а качество ремонта таково, что сейчас уже надо исправлять эти работы", — подчеркивал глава региона.
Подрядчику был дан срок на устранение выявленных недостатков до 15 мая 2018 года. 16 мая специалисты министерства провели повторный осмотр Московского шоссе, который показал, что нарушения не исправлены.
В «Самаратрансстрое» неофициально сообщили, что пока не получали никаких бумаг из суда и не знают о сути иска.
При этом в компании говорят о необходимости учитывать интенсивность эксплуатации дорог при назначении срока гарантии.
"Рекордная проходимость Крымского моста, о которой трубили все федеральные СМИ, составила 20 тыс. машин в сутки. По Московскому шоссе ежедневно проезжает 45 тыс. автомобилей", — привел пример собеседник в «Самаратрансстрое».
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