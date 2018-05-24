Устранят колейность: на Московском шоссе приступили к ремонту дороги

Специалисты приступили к устранению деформации дорожного полотна на Московском шоссе. В четверг, 24 мая, подрядная организация срезала верхний слой асфальта на участке от улицы Мичурина до Луначарского в Самаре. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

Специалисты приступили к наиболее проблемным участкам.

— Перекресток на улице Революционной тоже готовят к ремонту. Там уже трудятся дорожные рабочие, — рассказали очевидцы.

До того, как приступить к устранению колейности, специалисты взяли пробы асфальта у ТРЦ «Караван» методом кернения. Для обследования подрядчик привлек специалистов Государственного технического университета.

Реконструкцию Московского шоссе начали в 2014 году. Сначала работы шли на участке от Мичурина до проспекта Кирова. Здесь поменяли дорожное полотно, оборудовали карманы для остановок общественного транспорта, заменили бордюрный камень, обновили старые и организовали новые пешеходные дорожки, поменяли опоры освещения. На пересечении Московского шоссе с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя» соорудили подземные пешеходные переходы.

Второй этап реконструкции — от проспекта Кирова до 23-го километра. Он включал в себя строительство двух тоннелей на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Движение по второму тоннелю в обе стороны открыли 23 июля. Машины по развязке на пересечении Московского шоссе и Кирова пустили в начале сентября.