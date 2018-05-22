Придется переделывать: новая машина-лаборатория найдет все ямы на дорогах Челябинской области

На региональных дорогах Челябинской области «оцифруют» все дорожные ямы. Миндортранс переоборудовал передвижную лабораторную, определяющую ровность дорог, по последнему слову техники. Проблемные участки, которые обнаружит чудо-машина, подрядчикам придется переделать. Как устроена машина — узнаете в нашем материале.

Раньше, чтобы измерить ровность, использовали специальную установку — тележку, которую прицепляли к машине-лаборатории. Она давала погрешность до 20% — то есть большинство дорог проходили под все критерии. Новое оборудование ставится на саму машину-лабораторию: синхронизированные между собой датчики крепятся на переднее колесо и кузов.

— В онлайн режиме мы замеряем расстояние, скорость и импульсы. Весь путь фиксируется на видео, — рассказал главный инженер Центра дорожных испытаний и исследований Сергей Саломатов . — Рекомендуемая скорость движения — 50 км/час, хотя можно разогнаться и до 80 км/час.

Ровность дорог измерят машиной

Лаборатория работает всего несколько дней. В ближайшее время специалисты объедут дороги, отремонтированные в прошлом году, чтобы в случае чего заставить подрядчиков переделать проблемные участки. Успешно прошла испытание дорога на 5–15-м км «Восточного обхода Челябинска» — система показала ровность в два раза ниже максимально допустимого.