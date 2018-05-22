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Придется переделывать: новая машина-лаборатория найдет все ямы на дорогах Челябинской области
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Придется переделывать: новая машина-лаборатория найдет все ямы на дорогах Челябинской области 

74.ru 22 мая 2018
Фото: 74.ru
На региональных дорогах Челябинской области «оцифруют» все дорожные ямы. Миндортранс переоборудовал передвижную лабораторную, определяющую ровность дорог, по последнему слову техники. Проблемные участки, которые обнаружит чудо-машина, подрядчикам придется переделать. Как устроена машина — узнаете в нашем материале.
Раньше, чтобы измерить ровность, использовали специальную установку — тележку, которую прицепляли к машине-лаборатории. Она давала погрешность до 20% — то есть большинство дорог проходили под все критерии. Новое оборудование ставится на саму машину-лабораторию: синхронизированные между собой датчики крепятся на переднее колесо и кузов.
— В онлайн режиме мы замеряем расстояние, скорость и импульсы. Весь путь фиксируется на видео, — рассказал главный инженер Центра дорожных испытаний и исследований Сергей Саломатов. — Рекомендуемая скорость движения — 50 км/час, хотя можно разогнаться и до 80 км/час.
Ровность дорог измерят машиной
Лаборатория работает всего несколько дней. В ближайшее время специалисты объедут дороги, отремонтированные в прошлом году, чтобы в случае чего заставить подрядчиков переделать проблемные участки. Успешно прошла испытание дорога на 5–15-м км «Восточного обхода Челябинска» — система показала ровность в два раза ниже максимально допустимого.
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