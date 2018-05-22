Авария в Цхинвале: жительница города не уступила дорогу 

ЦХИНВАЛ, 22 мая — Sputnik. Жительница столицы Южной Осетии, находившаяся за рулем автомобиля Nissan Bluebird не уступила дорогу машине ВАЗ-21213, приближавшейся по главной дороге, в результате чего допустила столкновение, сообщает пресс-служба МВД республики.
Авария на ул. Ленина
Инцидент произошел утром, примерно в 10 часов, на перекрестке улиц Советская и А. Джиоева. В результате аварии ВАЗ, за рулем которого находился 28-летней житель Цхинвала, перевернулся на проезжей части. Водитель машины был доставлен в Республиканскую соматическую больницу столицы с ушибом грудной клетки и сотрясением головного мозга.
Согласна актам медицинского освидетельствования оба водителя были трезвы, отметили в ведомстве. Дознание по факту аварии ведет УГИБДД МВД республики.