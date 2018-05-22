Бывший топ-менеджер Ford вернулся к работе

Прежний руководитель Ford North America Радж Наир нашел для себя новое применение.

В начале этого года Наир был уволен из Ford по мотивам «неуместного поведения». Выполняя свои обязанности, Радж курировал разработку возрожденного спортивного GT.

Однако сейчас Наир трудоустроен в канадской компании Multimatic, которая имеет непосредственное отношение к производству различных модификаций GT.

В Multimatic отметили, что опыт Раджа в сфере разработки и производства автомобилей, а также менеджмента очень ценен для фирмы. Поэтому компания ставит перед собой цель заслужить доверие новых покупателей.

Информация об увольнении Наира из Ford появилась в феврале 2018 года. Причины расставания официально не афишировались.

Однако вскоре стало известно, что решение по 67 летнему менеджеру было принято в результате внутреннего расследования. По результатам был сделан вердикт о том, что Радж Наир не соответствует кодексу этики, принятому в Ford.