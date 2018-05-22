Ещё
Бывший топ-менеджер Ford вернулся к работе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший топ-менеджер Ford вернулся к работе 

Car.ru 22 часа назад
Фото: Car.ru
Прежний руководитель Ford North America Радж Наир нашел для себя новое применение.
В начале этого года Наир был уволен из Ford по мотивам «неуместного поведения». Выполняя свои обязанности, Радж курировал разработку возрожденного спортивного GT.
Однако сейчас Наир трудоустроен в канадской компании Multimatic, которая имеет непосредственное отношение к производству различных модификаций GT.
В Multimatic отметили, что опыт Раджа в сфере разработки и производства автомобилей, а также менеджмента очень ценен для фирмы. Поэтому компания ставит перед собой цель заслужить доверие новых покупателей.
Информация об увольнении Наира из Ford появилась в феврале 2018 года. Причины расставания официально не афишировались.
Однако вскоре стало известно, что решение по 67 летнему менеджеру было принято в результате внутреннего расследования. По результатам был сделан вердикт о том, что Радж Наир не соответствует кодексу этики, принятому в Ford.
Car.ru: последние новости
Разработчики Nissan придумали “умные” шины ТагАЗ Aquila начали выпускать во Франции Электрический Jaguar E-type Zero принял участие в свадебной церемонии Гарри и Мэган
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги92
Гаишников заставили штрафовать своих39
Как быстро выехать, если заблокировали авто
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП19
VW Teramont: кажется, мы не с того начали1
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:42
Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте
ДТП Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение