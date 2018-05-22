На московских дорогах появится «вафельница»

Столичные коммунальщики в этом сезоне нанесут дорожную разметку на перекрестках 1.26 — так называемую вафельницу — примерно на 70 объектов города. Об этом сообщили в пресс-службе государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги», передает РИА Новости.

«Общая площадь работ, по предварительным оценкам, составит почти десять тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что такая разметка применяется на особенно загруженных перекрестках, между полосами пересечения дорог. Она означает, что на перекрестке ведется фото— и видеоконтроль за соблюдением правил дорожного движения.

Также «вафельница» предупреждает водителей о том, что выезжать и оставаться на территории перекрестка на красный сигнал светофора, создавая таким образом препятствия другим участникам движения, запрещено.

В августе 2017 года в районе Хамовники начали эксперимент, в рамках которого использовали новую голубую дорожную разметку. Ее применили для обозначения специализированных парковочных мест.