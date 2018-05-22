В центре Екатеринбурга оскорблённый водитель Mercedes устроил разборки

Рядовая ситуация стала причиной дорожного конфликта. Как рассказал читатель E1.RU Александр, он ехал на Chevrolet Cruze по Малышева в сторону 8 Марта. Перед перекрёстком с Горького в его ряд неожиданно стал щемиться внедорожник Mercedes.

Пропускать его Александр не стал — оба водителя посигналили. На светофоре между ними состоялся неприятный разговор (мат мы заменили на цензурные слова).

— Чё? — начал Александр, увидев, что водитель внедорожника опустил окно.

— Дружище, у тебя справа пусто. Ты же видишь, что перестраиваются. Зачем ты лезешь?

— Куда я лезу? Я по своему ряду еду!

— Я тебе повторяю: с правой стороны пусто.

— И что?

— Сложно было перестроиться?

— Мне сложно, так как я еду по своему ряду, — завершил перепалку Александр.

Они перекинулись нецензурными словами и поехали дальше.

Но на перекрёстке Малышева с 8 Марта водитель Mercedes подошёл к машине оппонента.

— Чё ты будешь мне сейчас доказывать?

— Ты что так разговариваешь?!

После этого последовал сильный удар по стеклу, которое сначала выпало из салазок, но затем его туда удалось вернуть.

— Я вообще совершенно не конфликтный человек, но тут не сдержался, сорвался. Хотя он и первым начал, но это сейчас и не важно, — прокомментировал конфликт Александр.

Позицию водителя Mercedes мы не знаем, но готовы выслушать и добавить в публикацию.

О дорожных конфликтах мы пишем регулярно. Последняя громкая история — разборки во дворе в центре Екатеринбурга, которые закончились стрельбой.

Если вы стали свидетелем интересной дорожной ситуации, хамского поведения или ДТП, то присылайте фото и видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34–555–34.