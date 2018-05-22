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Ford Mach 1 — новые подробности о спортивном электрокроссовере
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Ford Mach 1 — новые подробности о спортивном электрокроссовере 

Allroader.ru 22 часа назад
Фото: Allroader.ru
Американский автогигант Ford решил раскрыть ряд новых данных о загадочном электромобиле класса SUV со спортивным характером, который будет носить имя Mach 1. В частности, компания пообещала, что это будет глобальная модель, а также рассказала, когда Mach 1 следует ждать в Европе.
Все мы привыкли к тому, что у престижных электромобилей типа Tesla Model X на каждой оси установлено по электромотору, ато и на каждом колесе, что обеспечивает им полный привод. Однако в Ford решили пойти своим путем и производитель объявил, что его спортивный кросс будет только переднеприводным. Впрочем, не исключено, что AWD-версия появится позднее.
Стало известно и кодовое имя модели, под которым она проходит по заводской номенклатуре — это CX430. Что же касается названия Mach 1, то оно, по всей видимости, больше относится к внешности новинки, дизайн которой будет иметь много общего с масл-каром Ford Mustang Mach 1. В основе CX430 будет лежать переднеприводная платформа C2 от нового Ford Focus и он дополнит собой традиционный кросс Kuga.
Презентация электрического кросса Ford состоится в следующем году, а в Великобритании, к примеру, он появится в продаже в 2020 году. Запас хода новинки составит порядка 500 км на одном заряде.
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