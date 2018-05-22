Женщине-велосипедисту пригрозили лишением водительских прав

Крайне неприятный и на первый взгляд совершенно абсурдный случай произошел с жительницей Санкт-Петербурга. По неосторожности женщина, управляя велосипедом, сбила на тротуаре прохожую — и теперь ей грозит лишение… водительских прав.

Велосипедистка даже не пыталась скрыться с места аварии, отмахнувшись сухими извинениями. Напротив, проявляя заботу о пострадавшей, она предложила вызвать «скорую». Но обращаться к медикам потерпевшая отказалась, убедив водителя двухколесного транспорта в том, что с ней все в порядке. Однако номерок виновницы ДТП она на всякий случай все же записала.

Как оказалось позже, в результате наезда пострадавшая получила перелом. Узнав об этом, женщина обратилась к велосипедистке с просьбой компенсировать ей простой на работе. Однако водительница не захотела решать вопрос полюбовно — она предпочла пойти в суд, о чем впоследствии горько пожалела.

По данным телеграм-канала Mash, велосипедистке вменяют нарушения сразу по двум статьям: езда по тротуару (ч. 2 ст. 12.15 КоАП) и оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП), за что ей грозит лишение водительского удостоверения на срок до полутора лет или арест на пятнадцать суток (и еще хорошо, что даме не шьют ст. 12.24 — наезд на пешехода). Но даже если учесть все гримасы нашей судебной машины, такой поворот событий кажется маловероятным. Да, согласно ПДД человек, управляющий велосипедом, считается водителем, а велосипед — транспортным средством, пусть и механическим, а значит, должен эти самые ПДД и соблюдать, и нести ответственность за их нарушение.

Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд» , согласно примечаниям к ст. 12.1 КоАП РФ, «под транспортным следует понимать автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или максимальной мощностью электродвигателя более 4 киловатт и максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч, а также прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации, а также трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством РФ предоставляется специальное право».

А специального права на управление велосипедом, в отличие от того же мопеда или авто, у нас нет. И велосипедист, нарушивший ПДД, карается, согласно ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, только штрафом в 800 рублей. И в дальнейшем решает проблемы с гражданами, пострадавшими в результате его выкрутасов, исключительно в рамках гражданских тяжб.

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