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30 брошенных автомобилей выявлено в 2018 году в Приокском районе
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30 брошенных автомобилей выявлено в 2018 году в Приокском районе 

Newsroom24 21 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода. В частности, 22 мая, во время выездной комиссии по благоустройству дворов выявлено 7 автомобилей, обладающих признаками брошенного или разукомплектованного. На автомобилях были размещены объявления с просьбой в 10-дневный срок с момента обследования принять необходимые меры по приведению транспортного средства в состояние, не позволяющее идентифицировать его как брошенное, или перемещению его в места, не создающие помех для работ по благоустройству территории района. В случае неисполнения предписаний, автомобили будут эвакуированы на штрафстоянку с последующим возмещением расходов на транспортировку с владельца.
С января по апрель 2018 года на территории района было выявлено 23 брошенных транспортных средства, 22 из них были убраны собственниками.
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