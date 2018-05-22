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Целая парковка ушла под землю в Китае: видео
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Целая парковка ушла под землю в Китае: видео 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Причиной инцидента стал прорыв трубы водопровода.
В Китае жители одного из жилых районов, проснувшись утром, не сразу смогли найти свои автомобили. Машины затянуло в огромную яму.
Как это было — сняли камеры уличного видеонаблюдения. Провал образовался из-за прорыва трубы водопровода. Тонны воды в считанные минуты подмыли грунт, и земля, что называется, ушла из-под ног. В данном случае, из-под колес.
А утром одни местные жители были заняты поисками своих машин, в то время как другие искали где можно было бы принять душ перед работой.
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