Целая парковка ушла под землю в Китае: видео

Причиной инцидента стал прорыв трубы водопровода.

В Китае жители одного из жилых районов, проснувшись утром, не сразу смогли найти свои автомобили. Машины затянуло в огромную яму.

Как это было — сняли камеры уличного видеонаблюдения. Провал образовался из-за прорыва трубы водопровода. Тонны воды в считанные минуты подмыли грунт, и земля, что называется, ушла из-под ног. В данном случае, из-под колес.

А утром одни местные жители были заняты поисками своих машин, в то время как другие искали где можно было бы принять душ перед работой.