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Хитрых автолюбителей ждал неприятный сюрприз во Владивостоке
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Хитрых автолюбителей ждал неприятный сюрприз во Владивостоке 

Primpress 18 часов назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке местные жители на улице Жигура обхитрили предприимчивых автомобилистов, сообщает PRIMPRESS.
По словам очевидцев, в том районе перекрыли дорогу из-за ремонта труб. Однако хитрые автолюбители взяли моду проезжать через дворы домов №№ 30-34 по улице Жигура. Десятки машин на полной скорости неслись через двор и прилегающую к подъездам территорию, где гуляют дети и жильцы с собаками.
Однако теперь их всех ждет сюрприз в виде бетонного блока, который положили жильцы.
«Пожалуйста, не нужно туда ехать, потом придется задним ходом сдавать 150 метров. Проезд перекрыт», — предупреждают горожан в соцсетях.
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