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Возвращаются штрафы за парковку на газонах и надписи на стенах
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Возвращаются штрафы за парковку на газонах и надписи на стенах 

СортавалаFM 18 часов назад
Фото: СортавалаFM
Возвращаются штрафы за парковку на газонах и надписи на стенахДепутаты предложили принять проект закона во втором окончательном чтении. Новый законопроект предлагается вернуть в закон об административных правонарушениях такую норму как штрафы за парковку автомобилей на газонах, порчу элементов озеленения, нанесение надписей на фасады зданий и ряда других нарушений. Наказания за все эти нарушения действовали до 1 января 2018 года, когда вступил в действие новый республиканский закон об административных правонарушениях. Из него был изъят целый список составов нарушений правил благоустройства, за которые раньше наказывали штрафами. Например, местные власти лишились права наказывать водителей за парковку автомобилей на газонах из-за того, что это нарушение стало трактоваться как нарушение ПДД. При этом наложение штрафов за ПДД относится к ведению федеральных властей, поэтому эту норму изъяли из республиканского закона. Теперь администрация Петрозаводска добивается восстановления ранее действовавших норм.
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