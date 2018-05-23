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Покупатели спасли застрявшую в эскалаторе девочку в Астане
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Покупатели спасли застрявшую в эскалаторе девочку в Астане 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Посетителям центрального рынка казахской столицы пришлось руками удерживать эскалатор, ступени которого зажали руки двухлетней девочки. Оказавшаяся рядом женщина сняла на видео операцию по спасению ребенка.
Едва не обернувшийся трагедией инцидент произошел днем 22 мая, когда малышка вместе с мамой спускались со второго этажа. Девочка при сходе с эскалатора упала, а ее руки оказались зажаты ступенями. Никого из сотрудников рынка поблизости не оказалось, так что отключить эскалатор удалось только спустя несколько минут. Все это время несколько мужчин руками удерживали механизм, чтобы ступени не затянули ребенка внутрь.
В конце концов ребенка с окровавленными руками доставили отправили в больницу, где медики диагностировали у нее переломы пальцев и многочисленные порезы.
"На данный момент состояние ребенка стабильное, она отправлена на амбулаторное лечение", — уточнили в пресс-службе акимата Астаны.
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