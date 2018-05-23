Кабмин установил предельный размер субсидий для российских автопроизводителей

Правительство изменило Правила предоставления субсидий российским производителям колёсных транспортных средств на компенсацию затрат при выпуске машин, соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 23 мая.

Документом, в частности, уточнено содержание договора о субсидировании, обновлён перечень документов, необходимых для его заключения. Также были пересмотрены требования к получателю средств и основания для отказа в их предоставлении.

Кроме того, существенно были увеличены предельные размеры субсидий. В частности, производители автомобилей для перевозки пассажиров с не более чем восемью местами для сидений, соответствующих классу Евро-5, смогут получить от 195,9 до 632 тысячи рублей в зависимости от рабочего объёма двигателя выпускаемой продукции. Производители грузовиков класса Евро-5 — от 400,6 тысячи до 2,227 миллиона рублей.

Ранее для этих категорий указывались предельные размеры субсидируемых затрат, понесённых компаниями. При этом они разнились в зависимости от объёма и места производства.