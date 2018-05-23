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Кабмин установил предельный размер субсидий для российских автопроизводителей
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Кабмин установил предельный размер субсидий для российских автопроизводителей 

Парламентская газета 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
Правительство изменило Правила предоставления субсидий российским производителям колёсных транспортных средств на компенсацию затрат при выпуске машин, соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 23 мая.
Документом, в частности, уточнено содержание договора о субсидировании, обновлён перечень документов, необходимых для его заключения. Также были пересмотрены требования к получателю средств и основания для отказа в их предоставлении.
Кроме того, существенно были увеличены предельные размеры субсидий. В частности, производители автомобилей для перевозки пассажиров с не более чем восемью местами для сидений, соответствующих классу Евро-5, смогут получить от 195,9 до 632 тысячи рублей в зависимости от рабочего объёма двигателя выпускаемой продукции. Производители грузовиков класса Евро-5 — от 400,6 тысячи до 2,227 миллиона рублей.
Ранее для этих категорий указывались предельные размеры субсидируемых затрат, понесённых компаниями. При этом они разнились в зависимости от объёма и места производства.
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